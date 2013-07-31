Яценюк вбачає у скандалі з Мельником спробу відправити Азарова у відставку
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає, що затримання на хабарі ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника свідчить про спроби звільнити посаду прем’єр-міністра України для іншої людини.
Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити зі слів Яценюка, сказаних у коментарі журналістам.
Він зазначив, що у ситуації із затриманням Мельника “є дві сторони”.
“По-перше, хтось може сказати, що ми почали боротися з хабарництвом. Не вірю”, - зауважив Яценюк.
Він додав, що іншою стороною цієї ситуації є те, що Мельнику могли запропонувати піти з посади ректора університету податкової служби, а він не захотів.
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“І вони влаштували йому хабар”, - додав Яценюк.
На його думку, що вся ця ситуація свідчить про те, що робиться все для того, аби звільнити Миколу Азарова з посади прем’єр-міністра України.
“Мельник - один з найближчих друзів Азарова”, - додав лідер фракції «Батьківщина».
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Мельника 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.