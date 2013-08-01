Суд залишив без змін вирок Павличенкам за вбивство судді Зубкова
Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова відповідно до пожиттєвого позбавлення волі та 13 років ув’язнення.
Як повідомили УНІАН в прокуратурі міста Києва, таку ухвалу було прийнято сьогодні колегією суддів Апеляційного суду столиці.
Разом з тим у прокуратурі припускають, що обидва засуджених оскаржуватимуть це рішення в суді касаційної інстанції, тобто у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду кримінальних та цивільних справ.
Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.
Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.
14 січня 2013 року Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.
Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.
По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.