АМК виявив картельну змову: ціни на хліб і молоко завищені на 20-30%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

Кузьмін не назвав торгові мережі, зіславшись на конфіденційність цих розслідувань. Проте повідомив, що причиною розслідування став факт завищення цін на соціально значущі товари в середньому на 20-30%.

«Підвищення цін на 20-30 відсотків на соціально значущі продукти: молоко, хліб», - повідомив Кузьмін.

Він також звернув увагу, що результати розслідування буде оприлюднено восени.

«Буквально восени вже, очевидно, буде ухвалено рішення. Вони (торгові мережі, підозрювані в картельній змові – УНІАН) про наше розслідування знають, готують контраргументи. Але, проте, ми розраховуємо закінчити справу восени. Привчатимемо їх до дотримання закону», - сказав Кузьмін.

Він підкреслив, що нинішній контраргумент мереж про свою невинуватість - неприйнятний. «Вони говорять, що ціна залежить від виробників і постачальників. І саме вони формують ціну для споживача. Це помилковий аргумент», - зазначив Кузьмін.

Він також не виключив, що обсяг штрафів, які буде накладено на торгові мережі за підсумками розслідування, становитиме до 10% від обсягу торгового обороту. Відповідаючи на запитання про те, чи можна очікувати зниження цін Кузьмін сказав: «Сподіваюся, що так».

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році АМК визначив найбільш важливими для вивчення ринки роздрібної торгівлі, реалізацію лікарських препаратів; підключення об'єктів міського будівництва до інженерних мереж електро-, газо-, тепло- і водопостачання й водовідведення; вивезення, переробки й захоронення побутових відходів; надання супутніх і ритуальних послуг.

У першому кварталі 2013 року оборот роздрібної торгівлі в Україні проти аналогічного періоду минулого року (в зіставних цінах) зріс на 13,4% і становив 184,91 млрд грн.