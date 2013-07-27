Світовий банк: харчі дешевшають в усьому світі, але ще дорогі

Згідно з повідомленням Світового банку, світові ціни на пшеницю в лютому-червні впали на 2%, на кукурудзу – 1%, на цукор – на 6%, на соєву олію – на 11%. У той же час, якщо порівнювати червень п.р. з червнем минулого року, то пшениця подорожчала на 13%, кукурудза – на 12%, цукор подешевшав на 16%, соєва олія – на 12%.

При цьому банк зазначає, що завдяки сприятливим погодним умовам цього року виробництво пшениці в світі збільшилося, і Світовий банк чекає добрих урожаїв у найбільших країнах-виробниках зерна. До того ж банк прогнозує рекордне виробництво кукурудзи в світі, що частково зумовлене зростанням попиту з боку американських виробників біопалива.

Згідно з прогнозом Міністерства аграрної політики і продовольства України, країна в 2013 році також може зібрати один з найбільших урожаїв у своїй історії – 53-54 млн. тонн. При цьому урожай пшениці в Україні в 2013 році може становити 21 млн. тонн, кукурудзи – 25 млн. тонн, жита – 700 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, продукти харчування в Україні в червні 2013 року подешевшали порівняно з червнем 2012 року на 2%. При цьому найбільше знизилися ціни на фрукти – 11%, овочі – 6,4%, цукор – 5,8%. Подорожчали в червні п.р. порівняно з червнем 2012 року хліб – на 4,6%, макаронні вироби – на 2,7% і соняшникова олія – на 1%.