Рибалка, який вижив в Азовському морі, каже, що росіяни навмисно йшли на таран

Рибалка Олександр Федорович, який єдиний вижив після зіткнення українського баркаса з катером російських прикордонників в Азовському морі, стверджує, що росіяни навмисно їх протаранили.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю ТСН.

”Вони (російські прикордонники) два рази нас так підрізали. Було таке відчуття, що вони хотіли нас просто переїхати”, - підкреслив Федорович.

За його словами, хлопець, який керував їхнім баркасом, двічі ухилився від катера прикордонників. Втретє це зробити йому не вдалося.

”На третій раз вони обійшли нас ззаду, розвернулися та пішли лоб у лоб тараном. Чистий таран був”, - наголошує рибалка.

Між тим російські правоохоронці продовжують стояти на своєму - мовляв, українські рибалки загинули через свій ”небезпечний маневр”.

”Намагаючись відірватися від російських силовиків, судно-порушник виконало небезпечний маневр, різко змінило курс у бік переслідувачів, порушивши міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі”, - заявила прес-офіцер прикордонного управління ФСБ РФ по Краснодарському краю Наталія Стредініна.

У ФСБ стверджують, що в результаті човен навалився на борт прикордонного катера і перекинувся.

Нагадаємо, 17 липня в Азовському морі сталося зіткнення українського човна і катера берегової охорони прикордонної служби Росії. Риболовецьке судно перекинулося, в результаті чого загинули четверо громадян України, одного вдалося врятувати.