Україна вимагає, щоб Росія віддала рибалку, який вижив в Азовському інциденті

Україна добивається повернення на Батьківщину рибалки, який вижив після аварії в Азовському морі - 49-річного Олександра Федоровича, не дивлячись на порушену проти нього в Росії кримінальну справу за незаконний вилов риби.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив генеральний консул Генерального консульства України в м. Ростов-на-Дону Віталій Москаленко.

«Ми добиваємось і хочемо, щоб Федоровича відправили в Україну, де продовжиться слідство і не будуть чинитись перепони для його успішного проведення», - сказав Москаленко.

Він повідомив, що проти українського рибалки відкрито кримінальну справу за незаконний вилов біологічних ресурсів, і тому він не може залишити територію РФ.

Москаленко розповів, що російські слідчі поки що не дають дозволу на його від’їзд в Україну, і зараз вирішується питання або про його взяття під варту або, скоріш за все, з нього візьмуть підписку про невиїзд. При цьому генконсул додав, що у Федоровича є адвокат, а Генконсульство постійно тримає цю справу на контролі.

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Дипломат підкреслив, Азовське море є нерозділеним між Україною і Росією.

«У відповідності до двосторонньої угоди, акваторія Азовського моря перебуває у спільному користуванні двох країн. Тобто прибережних вод тут немає. Якби вони причалили до берега, то було б зрозуміло, що вони на території Росії», - сказав Москаленко.

Дипломат також повідомив, що Федорович перебуває у Єйській лікарні і йому надається безкоштовно вся необхідна медична допомога. За його словами, заяви дружини Федоровича щодо неякісної медичної допомоги не відповідають дійсності.

«Було зроблено дві операції, обидві успішні. Оперував головний хірург цієї лікарні, дуже досвідчений лікар. Все було зроблено безкоштовно і на належному рівні. Я дзвонив кілька годин тому і мені повідомили, що реабілітація проходить теж безкоштовно», - сказав генконсул. Він повідомив, що за інформацією лікарів, через кілька днів шви можуть зняти.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного з членів екіпажа врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела в селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їх односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.