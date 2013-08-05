Водій вантажівки намагався вивезти за кордон 1,6 тонни бурштину

Прикордонники Мостиського загону та працівники митниці виявили у вантажівці МАВ у пункті пропуску «Краківець» 1611 кг необробленого бурштину.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, водій подав на прикордонний та митний контроль документи, в яких було вказано, що транспортний засіб слідував у Чехію з вантажем деревного вугілля. Проте прикордонники ініціювали проведення спільного поглибленого огляду автомобіля. Під час перевірки у напівпричепі серед вугілля було знайдено 42 мішки бурштину.

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Товар вилучено для проведення експертного дослідження, за результатами якого буде встановлено його вартість і складено відповідні процесуальні документи.