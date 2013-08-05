Жертву «врадіївського згвалтування» виписали з лікарні

Згвалтовану і побиту жительку Врадіївки (Миколаївська область) Ірину Крашкову виписали з лікарні швидкої допомоги в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у ЛШМД, 29-річну пацієнтку виписали у п'ятницю, 2 серпня.

За словами медиків, вона одержала необхідне лікування і зараз почувається нормально.

Як повідомив УНІАН брат Ірини Геннадій Крашков, вона зараз із сином і матір'ю перебуває вдома.

На тему: Атестаційна комісія вирішила звільнити трьох міліціонерів із Врадіївки

Нагадаємо, що Крашкова була госпіталізована вранці 27 червня до Врадіївської районної лікарні у тяжкому стані, а за кілька днів була на вертольоті доставлена до ЛШМД Миколаєва. Після того, як про резонансний злочин дізналася вся країна, Крашкову із загальної палату перевели в індивідуальну, а СБУ надала охорону жертві згвалтування.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі, і арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".