Атестаційна комісія вирішила звільнити трьох міліціонерів із Врадіївки

Про це йдеться в повідомленні Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Ще четверо міліціонерів райвідділу мають пройти повторну атестацію за підсумками роботи за 9 місяців.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «за результатами роботи атестаційної комісії, з 100 відсотків наявного особового складу, які проходили атестацію, підлягають звільненню 3 працівника, ще четверо залишено на службі за умови усунення недоліків та проведення послідуючої атестації за результатами роботи по дев’яти місяцям 2013 року».

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За даними СЗГ, атестаційну комісію УМВС України в Миколаївській області очолював перший заступник начальника УМВС полковник міліції Олександр Мірошниченко.

“Члени комісії та запрошені, серед яких були керівники місцевого самоврядування та депутати районного та селищного рівня, уважно віднеслись до кожного міліціонера. З метою надання принципової оцінки результатам роботи особового складу райвідділу, рівню його професійної підготовки й компетентності, знання правоохоронців були перевірені як безпосередньо по напрямкам службової діяльності, так і по загальним вимогам чинного законодавства в сфері забезпечення громадської безпеки та боротьбі із злочинністю, і по відомчих наказах”, - зазначається в повідомленні.

Також в ньому сказано, що “після проведення бесід із особовим складом, у більшості з яких термін служби склав до 5 років, члени комісії дійшли єдиної думки у тому, що є певні питання до колишнього керівного складу місцевого підрозділу щодо ефективності роботи з особовим складом та пропозиції діючим керівникам служб”.

При цьому зазначається, що «голова комісії запитував у кожного співробітника, який проходив переатестацію, про наявність бажання проходити подальшу службу в органах внутрішніх справ, на що переважна більшість правоохоронців твердо заявила про готовність продовжувати свою службову діяльність в лавах міліції».

Як повідомляв УНІАН, глава МВС Віталій Захарченко прийняв рішення провести переатестацію у Врадіївській міліції після подій у цьому селищі, коли двоє правоохоронців побили та зґвалтували місцеву мешканку.