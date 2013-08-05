Прес-служба ВР заперечує, що спікер їздив залізницею у ВІП-вагоні
Прес-служба Верховної Ради України називає неправдивою інформацію ЗМІ щодо нібито використання головою ВР Володимиром Рибаком окремого ВІП-вагону.
Як йдеться в переданій УНІАН заяві пресс-служби ВР, у понеділок, 5 серпня, «деякі інтернет-видання розмістили на своїх сторінках неправдиву інформацію щодо нібито використання головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком у неділю, 4 серпня, окремого ВІП-вагону поїзда «Ковель-Київ» в районі станції Луцьк».
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При цьому прес-служба повідомляє, що голова Верховної Ради України Рибак «з п’ятниці по понеділок працює на своєму робочому місці у парламенті».
«Висловлюємо жаль і прикрість з приводу подібних звинувачувальних публікацій та сподіваємось на більш уважне ставлення до перевірки наведених фактів перед винесенням їх на шпальти засобів масової інформації», - зазначає прес-служба ВР.