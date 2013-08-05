«Врадіївським гвалтівникам» вручили повідомлення про нову підозру

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, за словами заступника прокурора області Дмитра Єфименка, дії підозрюваних перекваліфіковані з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення завершеного замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб).

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Крім того, підозрюваному Сергію Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а міліціонерам Дмитру Поліщуку і Євгену Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низка службових злочинів.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Поліщук і єгер Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

За приховування обставин події було затримано вже звільненого за наказом міністра внутрішніх справ начальник Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному з підозрюваних створювати алібі, та арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського за підозрою у приховуванні матеріалів справи про ”врадіївських гвалтівників”.