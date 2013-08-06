Кількість отруєних весілян на Прикарпатті наближається до півсотні

Кількість людей, які отруїлися у Прикарпатті на весіллі, зросла до 46 осіб.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 6 серпня до обласної інфекційної лікарні з ознаками харчового отруєння у ніч з 4 на 5 серпня госпіталізовано 46 осіб (з них – двоє дітей).

4 серпня ці люди відзначали весілля в одному з ресторанів у м. Тлумач. Загалом на святкуванні перебувало близько 110 осіб.

Госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

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Фахівці СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДСНС повідомляла, що під час святкування весілля в одному з ресторанів у Тлумачі отруїлися 33 особи.

За фактом отруєння людей Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Тлумацького району.