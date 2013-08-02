В Одеській області масове отруєння у дитсадку: 13 малюків - у лікарні
09:33, 02 серпня 2013Суспільство
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У м. Іллічівськ з дитячого садка «Перлинка» до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння» госпіталізовано 13 дітей.
У лікарні вже 13 дітей
Про це повідомляє прес-служба ДСНСУ.
Госпіталізовані діти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Фахівці міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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Причина захворювання встановлюється.
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