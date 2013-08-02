В Одеській області масове отруєння у дитсадку: 13 малюків - у лікарні

09:33, 02 серпня 2013
Суспільство
745 0

У м. Іллічівськ з дитячого садка «Перлинка» до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння»  госпіталізовано 13 дітей.

У лікарні вже 13 дітей

Про це повідомляє прес-служба ДСНСУ.

Госпіталізовані діти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Фахівці міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

На тему: Після масового отруєння дітей у Києві перевіряють усі дитсадки

Причина захворювання встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter