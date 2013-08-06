Україна наполягає на негайних переговорах з Росією щодо Roshen

Україна наполягає на якнайшвидшому початку переговорів з Російською Федерацією з приводу заборони ввезення продукції Roshen на територію РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, переданому агентству УНІАН.

«Переговори про зняття заборони ввезення продукції компанії Roshen у Російській Федерації повинні розпочатися якнайшвидше у зв'язку з тим, що в оперативному вирішенні цього питання можуть бути зацікавлені як українська, так і російська сторони», - цитує прес-служба першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюту.

«Ми упевнені, що переговори щодо зняття заборони на здійснення поставок української кондитерської продукції в Російській Федерації повинні відбутися найближчим часом. Ми офіційно звернулися до російської сторони, і чекаємо на їх рішення», - зазначив він. Максюта повідомив, що результатом переговорів повинне стати зняття заборони на поставки української кондитерської продукції на період, доки відповідні робочі групи з'ясують причини заборони на підставі офіційних результатів перевірок, які будуть надані російською стороною.

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«Українська делегація готова у будь-який час виїхати для проведення переговорів з російською стороною щодо зняття заборони на здійснення поставок української кондитерської продукції у Російській Федерації. Початок переговорів стане першим кроком для вирішення цього важливого питання і створення механізмів недопущення подібних ситуацій у майбутньому», - підкреслив Максюта.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що Україна 31 липня звернулася з офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду з проханням негайно розпочати переговори для вирішення питання щодо заборони на поставки продукції української кондитерської корпорації Roshen на територію РФ, ці переговори так і не почалися.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта для ведення переговорів мав прибути до Москви 5 серпня, проте, за інформацією джерел, обізнаних з підготовкою до переговорів, поїздку відкладено.

Нагадаємо, 29 липня керівник Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що Росія ввела заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen через виявлення в ній бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд поінформував Федеральну митну службу Росії (ФТС) про заборону поставок на територію Російської Федерації продукції чотирьох фабрик Roshen.

Слідом за Росією Молдова і Казахстан заявили про намір перевірити продукцію Roshen. Після проведення перевірки представники цих країн заявили про відсутність підстав для введення заборони на імпорт продукції Roshen.

2 серпня Білорусь повідомила про початок перевірок продукції Roshen, унаслідок чого увечері того ж дня ввезення кондитерських виробів компанії на територію країни було заборонене.

6 серпня стало відомо, що Білорусь поки що не бачить підстав для заборони реалізації на території республіки продукції Roshen.

2 серпня перевірку якості Roshen розпочав також Таджикистан, проте незабаром країна повідомила, що не виявила жодних порушень за якістю і безпекою виробів кондитерської корпорації Roshen.

Експерти вважають, що заборона на експорт української продукції має політичний підтекст і пов'язана з небажанням України приєднуватися до Митного союзу.