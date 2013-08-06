Білорусь не відмовиться від українського шоколаду

Білорусь не заборонятиме реалізацію на території республіки продукції української кондитерської фабрики Roshen, повідомив РІА Новости заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Гаєвський.

Як відомо, Росспоживнагляд заявив про порушення з якості та безпеки і заборонив ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen. У п'ятницю санслужба Казахстану почала перевірку продукції української конфабрики, яка, за твердженням Росспоживнагляду, не відповідає технічному регламенту Митного союзу.

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"Перевірка триває, але за результатами вже отриманим ми не бачимо необхідності забороняти реалізацію продукції Roshen", - сказав Гаєвський. "За всіма нормами відхилень немає", - додав він.

Тим не менш, Білорусь припинила транзит через свою територію продукції Roshen до Росії.