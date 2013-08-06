Білорусь не відмовиться від українського шоколаду
Білорусь не заборонятиме реалізацію продукції Roshen.
Білорусь не заборонятиме реалізацію на території республіки продукції української кондитерської фабрики Roshen, повідомив РІА Новости заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Гаєвський.
Як відомо, Росспоживнагляд заявив про порушення з якості та безпеки і заборонив ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen. У п'ятницю санслужба Казахстану почала перевірку продукції української конфабрики, яка, за твердженням Росспоживнагляду, не відповідає технічному регламенту Митного союзу.
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"Перевірка триває, але за результатами вже отриманим ми не бачимо необхідності забороняти реалізацію продукції Roshen", - сказав Гаєвський. "За всіма нормами відхилень немає", - додав він.
Тим не менш, Білорусь припинила транзит через свою територію продукції Roshen до Росії.