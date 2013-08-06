Прокуратура: П'ятеро людей загинули при аварії на хімічному концерні в Горлівці

У ході капітального ремонту заводу №1 концерну «Стирол» (Донецька обл.), що входить до холдингу Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, сталася аварія, у результаті якої загинуло п'ятеро людей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

За її даними, зараз на місці аварії працюють рятувальні служби, триває огляд місця події.

На місце прибули прокурор Горлівки Олег Колеснік, а також слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, трапився розрив аміакопроводу. Наразі підтверджена інформація про 5 загиблих працівників підприємства. Дані уточнюються.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Прокуратура Горлівки здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі Ostchem повідомили: "6 серпня в ПАТ "Концерн Стирол" виникла нештатна ситуація: о 14.30 під час капітального ремонту заводу №1 стався викид газу аміаку. Аварійно-рятувальна служба концерну упродовж 20 хвилин повністю ліквідувала поломку, яка стала причиною викиду, проте на підприємстві є постраждалі. Спеціально створена комісія приступила до з'ясування причин займання. Будь-які загрози для населення відсутні", - наголосили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, що підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – «Рівнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» у Таджикистані і «Нітроферт» в Естонії.