Суд став на захист сім’ї вагітної жінки, яку порізав екс-міліціонер

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Апеляційний суд Чернігівської області рішенням 1 серпня підтримав позицію прокуратури області у справі за позовом в інтересах Любові Циганок – матері Оксани Циганок.

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Суд визнав недійсним договір позики, укладений Любов’ю Циганок в кінці серпня минулого року з Федором Ярошенком (батьком Сергія Ярошенка), про передачу у борг грошових коштів у розмірі близько 120 тис. грн, які нараховано внаслідок нестачі товарно-матеріальних цінностей у магазині відповідача. Як відомо, Оксана Циганок якійсь час працювала у магазині, що належав Сергію Ярошенко.

Прокуратура довела, що вказаний правочин вчинено проти справжньої волі Циганок та внаслідок застосування до неї і її доньки фізичного та психологічного тиску з боку сім’ї Ярошенків. Гроші фактично у борг не передавалися.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року у Борзні колишній 36-річний правоохоронець завдав тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі кілька проникаючих поранень у живіт, 21-річній вагітній жінці. Жінка була госпіталізована до лікарні у тяжкому стані, її лікарі врятували, але вона втратила майбутню дитину.

Вказаний факт того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, п.2 ч. 2. ст. 115 КК України, як замах на вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

1 серпня Ніжинський міськрайонний суд засудив С.Ярошенка до 14 років ув’язнення за замах на вагітну. Суд також задовольнив позов постраждалої щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків у розмірі понад 200 тис. грн.