У Борзні знайшли мертвою матір екс-майора, який порізав вагітну жінку

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС в області, жінку виявили мертвою в неї вдома.

”Чи було це самогубство, не можемо сказати. Причини смерті зараз з`ясовуються. Проводиться перевірка”, - сказав працівник СГЗ.

Як повідомлялося, 11 березня у Борзні на Чернігівщині 36-річний чоловік порізав жінку, яка перебувала на шостому місяці вагітності. Врятувати ненароджену дитину медикам не вдалося.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності). Підозрюваний перебуває у Чернігівському СІЗО. Прокуратура перевіряє його причетність до інших злочинів. Йому вже повідомлено про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень єгерю Борзнянського лісового господарства.

Підозрюваний працював у Борзнянському райвідділі УМВС. За порушення службової дисципліни наказами начальника УМВС двічі був звільнений з органів внутрішніх справ, але обидва рази – у 2004 та 2008 роках – був поновлений на службі за рішеннями суду. З 2008 по 2011 рік перебував у декретній відпустці по догляду за дитиною. У 2012 році неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності, після чого у січні 2013 року був звільнений з органів внутрішніх справ.