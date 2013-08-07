Держспоживінспекція: Епіцентр і Ельдорадо торгують контрафактом і контрабандою

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) звернулася до Генеральної прокуратури з приводу невиконання торговими мережами «Епіцентр» і «Ельдорадо», а також підприємствами, що здійснюють торгівлю через Інтернет, заборони на продаж китайської побутової електротехніки Interline.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов сказав на брифінгу.

«Незважаючи на це (введення заборони - УНІАН), вищезгадані торгові мережі ("Епіцентр" і "Ельдорадо" - УНІАН) продовжують реалізовувати заборонену продукцію. Тому мною було направлено звернення й матеріали генеральному прокурору України з метою наведення порядку на ринку й притягнення до відповідальності винних... Ці мережі, «Епіцентр» і «Ельдорадо», грубо порушили закон України, порушили й розпорядження про заборону реалізації цієї продукції. Цієї продукції реалізується на 50-70 мільйонів гривень на місяць на території України», - сказав Орєхов.

Він зазначив, що Держспоживінспекція провела перевірку продажу техніки Interline на всій території України й незважаючи на заборону, її реалізація продовжується в Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській областях.

Орєхов зазначив, що Держспоживінспекція встановила, що продукція Interline є контрафактною.

«Це контрафактна й контрабандна продукція, яка підриває нашого вітчизняного виробника... Якість продукції китайська, а продається споживачам за ціною японської», - сказав Орєхов.

Він зазначив, що в основному в Україні під торговою маркою Interline реалізуються понад 200 моделей електропобутових приладів: витяжки, газові поверхні, електродухові шафи, варильні поверхні.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів повідомила про введення заборони на реалізацію в Україні китайської електропобутової техніки торгової марки «Інтерлайн», імпортером якої для мереж «Епіцентр» і «Ельдорадо» є ТОВ «КП Емір».

У Держспоживінспекції зазначають, що рішення ухвалено через те, що в результаті перевірки продукції «Інтерлайн» у Києві встановлено, що вона не відповідає законним вимогам за якістю продукції.