Постраждалі - про аварію на «Стиролі»: Такого навіть у фільмах не показують
09:40, 08 серпня 2013Суспільство
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Під час аварії на заводі "Стирол" хмара білого диму спричинила паніку.
Постраждалі згадують аварію як суцільний жах /Фото: kochegarka.com.ua
Про це Радіо Свобода розповів потерпілий Сергій.
«Бігли всі хаотично, хто куди. Тобто не організовано нічого. Є ще люди, відповідальні за евакуацію, які мали всіх зібрати, але не було на це часу, я так підозрюю», – зауважує він.
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Сергій, який перебував на місці аварії, розповів: «Це страшно бачити, просто страшно. Такого навіть у фільмах не показують, коли люди стрибають на машини і падають, і жити хочеться, і кричать, і зникають в білому тумані. Їх витягуєш, а в них з рота піна з кров’ю, і опіки – по півобличчя немає. Це ми в сорочці всі».
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