Постраждалі - про аварію на «Стиролі»: Такого навіть у фільмах не показують

Про це Радіо Свобода розповів потерпілий Сергій.

«Бігли всі хаотично, хто куди. Тобто не організовано нічого. Є ще люди, відповідальні за евакуацію, які мали всіх зібрати, але не було на це часу, я так підозрюю», – зауважує він.

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Сергій, який перебував на місці аварії, розповів: «Це страшно бачити, просто страшно. Такого навіть у фільмах не показують, коли люди стрибають на машини і падають, і жити хочеться, і кричать, і зникають в білому тумані. Їх витягуєш, а в них з рота піна з кров’ю, і опіки – по півобличчя немає. Це ми в сорочці всі».