ОДА: Кількість постраждалих на «Стиролі» зросла до 25 осіб

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, зараз в лікувальних закладах області перебувають 24 працівника концерну «Стирол», ще один працівник одержує амбулаторне лікування.

У лікарню № 3 м. Горлівка сьогодні звернулися двоє працівників концерну, яких госпіталізували. Зараз вони перебувають у задовільному стані.

У департаменті також повідомили, що протягом дня одного пацієнта, який одержував допомогу в лікарні № 2, переведено з терапевтичного до реанімаційного відділення.

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На даний час вирішується питання про переведення трьох хворих з реанімації цього медзакладу до Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання.

Також медики планують доставити до обласної лікарні професійних захворювань усіх постраждалих, які лікуються у Горлівці, окрім одного, який перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Влада регіону забезпечує належне лікування працівників «Стиролу», здоров'ю яких завдано шкоди учорашньою аварією, запевнили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці стався викид аміаку. 5 осіб загинули і 25 постраждали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.