Начальника районного ДАІ, який п’яним скоїв ДТП, звільнили

Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Юрій Седнєв звільнив з органів внутрішніх справ начальника ДАІ Арбузинського району Дмитра Власюка, який 6 серпня управляв автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС області, також до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівний склад Арбузинського райвідділу міліції, УДАІ УМВС і куратора райвідділу від апарату УМВС.

УМВС у Миколаївській області провело службове розслідування і встановило, що водій, співробітник Державтоінспекції, який на момент здійснення аварії був поза службою, управляв транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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Зараз проводиться перевірка ситуації, що склалася, в усіх підрозділах Державтоінспекції області, і заплановано проведення позачергової переатестації особового складу служби.

Начальник гарнізону міліції надав принципову оцінку діям як самого порушника, так і співробітників міліції, які за своїми функціональними обов'язками повинні здійснювати постійний контроль за діями підпорядкованого особового складу як на службі, так і в побуті.

За попередніми даними, аварія сталася через невиконання водієм автомобіля ВАЗ-2170 вимоги дорожнього знаку 2.1 «Поступитеся дорогою».

За словами водія Деу Ланос, на час здійснення ДТП за кермом «ВАЗ-2170» був співробітник ДАІ. Дружина міліціонера спростовувала цю інформацію і запевняла, що саме вона управляла транспортним засобом. Матеріали, зібрані за фактом ДТП, передані до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня близько 20.30 на 103-му кілометрі траси «Ульянівка-Миколаїв» унаслідок порушення правил дорожнього руху водієм «ВАЗ-2170 «Priora» при проїзді перехрестя, сталося бічне зіткнення його автомобіля з Daewoo Lanos.

29-річна жителька села Полянецьке Уманського району - пасажирка Daewoo Lanos була доставлена до хірургічного відділення спеціалізованої медико-санітарної частини №2 міста Южноукраїнська з діагнозом «закритий перелом верхньої частини правого стегна, скальпована рана потиличної області, забита рана лоба». Стан потерпілої медики оцінюють як стабільно тяжкий.

П'ятирічний син жінки з діагнозом «закритий перелом верхньої частини правого стегна, тупа травма живота» в даний момент перебуває в реанімаційному відділенні СМСЧ-2 Южноукраїнська. Його стан також оцінюється медиками як стабільно тяжкий.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС в Миколаївській області, в автомобілі «ВАЗ-2170 «Priora» на момент аварії перебував начальник Арбузинського управління ДАІ майор міліції Дмитро Власюк.