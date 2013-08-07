Начальник райуправління ДАІ влаштував ДТП: жінка з дитиною - у лікарні

В Арбузинському районі Миколаївської області сталося ДТП, в результаті якого постраждала 29-річна жінка та її 5-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

За даними управління, 6 серпня близько 20.30 на 103-му кілометрі траси «Уллянівка-Миколаїв» внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм «ВАЗ-2170 «Priora» при проїзді перехрестя, сталося бічне зіткнення його автомобіля з Daewoo Lanos.

Для деблокування потерпілих залучалися співробітники 28-ої Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Миколаївській області. З Daewoo Lanos витягли двох постраждалих пасажирів.

29-річна жителька села Полянецьке Уманського району - пасажирка Daewoo Lanos була доставлена до хірургічного відділення спеціалізованої медико-санітарної частини №2 міста Южноукраїнська з діагнозом «закритий перелом верхньої частини правого стегна, скальпована рана потиличної області, забита рана лоба». Стан потерпілої медики оцінюють як стабільно тяжкий.

П'ятирічний син жінки з діагнозом «закритий перелом верхньої частини правого стегна, тупа травма живота» наразі перебуває в реанімаційному відділенні СМСЧ-2 Южноукраїнська. Його стан також оцінюється медиками як стабільно тяжкий.

Зазначається, що додатково було залучено служби Державтоінспекції та слідчо-оперативну групу райвідділу міліції. За даним фактом ведеться слідство.

Як уточнили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Миколаївській області, в автомобілі «ВАЗ-2170 «Priora» на момент аварії знаходився начальник Арбузинського управління ДАІ майор міліції Дмитро Власюк.

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Водночас, місцеві ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, повідомляють, що за кермом «ВАЗ-2170 «Priora» знаходився начальник Арбузинського управління ДАІ, який був у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, за словами очевидця, винуватець ДТП нібито в п'яному стані кілька разів намагався втекти з місця пригоди, що відображено на відео, а потім звинуватив в аварії свою дружину, яка нібито знаходилася за кермом транспортного засобу.