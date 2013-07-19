Прем'єр Естонії встановив особистий рекорд під час велопробігу з Таллінна в Тарту

Прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп, відомий своєю прихильністю до спортивного способу життя встановив особистий рекорд традиційного велопробігу з Таллінна в своє рідне місто Тарту, відстань до якого становить 197 кілометрів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу уряду.

Ансіп доїхав до Тарту за 5 годин і 15 хвилин. Середня швидкість глави уряду становила 38 кілометрів на годину. Торік час, за який прем'єр доїхав до Тарту, склав 5 годин 28 хвилин.

Ансіп виїхав в Тарту прямо від будинку Стенбока в центрі Таллінна, де працює естонський уряд і у супроводі вісьмох поліцейських на велосипедах, вирушив у дорогу. Глава уряду здійснює такий велопробіг вже вп'яте.

У квітні 1996 року під час велотренування Ансіпа збив автомобіль. Три місяці він був прикутий до ліжка, потім якийсь час міг пересуватися тільки в інвалідному кріслі. Лише через півтора року Ансіп зміг повернутися до роботи.