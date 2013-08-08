Лікарі врятували поляка з рівнем алкоголю в крові майже утричі вищим за смертельний

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт адміністрації містечка Нова Демба на південному сході країни.

Чоловіка вдалося відкачати, хоча смертельним вважається вміст алкоголю понад 5 проміле, а рівень в 2 і більше проміле відповідає важкого ступеня сп'яніння.

На тему: П'яний попросив прострелити йому живіт "з цікавості"

Як сказано у повідомленні, муніципальні правоохоронці з Нова-Демба помітили 40-річного жителя селища Альфредувка непритомного в придорожній канаві. Прибувши за викликом, лікарі доправили його до найближчої лікарні, де, крім набряку мозку, у пацієнта діагностували небувалу концентрацію алкоголю в крові. Після цього було прийнято рішення терміново перевезти його до лікарні воєводського центру Жешув.

"Рекордсмена" вдалося реанімувати, проте алкоголь завдав непоправної шкоди системі травлення, нервовій системі та послабив серце пацієнта.

Польські лікарі стверджують, що в їхній практиці траплялися люди, у яких концентрація алкоголю в крові перевищувала 14 проміле, але всі вони опинялися в морзі.