П'яний попросив прострелити йому живіт "з цікавості"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС у Криму, минулого тижня компанія молоді вирішила випити і постріляти по порожніх банках з малокаліберного револьвера, що належить 33-річному жителю Євпаторії.

«Коли хміль затьмарив свідомість, один із стрільців зняв із себе футболку і попросив власника револьвера з відстані близько півтора метра вистрілити йому в живіт. Мотивував хлопець своє маревне прохання вельми дивно, мовляв, "хочу відчути, як куля входить у тіло людини», - йдеться у прес-релізі.

Втім, товариш виконав прохання, і чоловік потрапив до лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини з пошкодженням печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. За словами медиків, якби куля не потрапила у хребет, то, швидше за все, вийшла б навиліт.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Стрільцеві загрожує від 5 до 8 років в'язниці.