В Україні можлива масова хвиля переглядів результатів приватизації - юристи

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив юрист Максим Васильєв.

«Подібна схема може бути в майбутньому використана як механізм перегляду результатів приватизації. Можлива хвиля таких позовів, коли за допомогою господарських судів у людей просто забиратимуть те, що було приватизоване в 1992-1993 роках», - сказав Васильєв.

«А те, що люди вклали туди гроші, працювали, розвивали це підприємство, вже нікого не хвилює. Готово, працює – воно нам цікаве. Ми беремо історію 20-річної давнини, подаємо позов до суду – і тепер це наше. У цьому головна небезпека, тому що у такому разі це буде економічний бандитизм», - зазначив він.

На тему: Надходження від приватизації в Україні не дотягують до 2% від плану

За словами Васильєва, тепер стало можливим подати позов про визнання права власності на майно фізичної особи, не залучаючи власника до процесу.

«Такий позов достатньо подати до будь-якого держоргану, наприклад, БТІ, Фонду держмайна чи управління комунальною власністю - і суд винесе рішення, не залучаючи фізособу як власника до участі в цій справі», - сказав юрист.

Також Васильєв відзначив і той факт, що справа за позовом до фізособи була розглянута Господарським судом, а це є юридичним нонсенсом, оскільки всі спори з приватними особами вирішуються в судах загальної юрисдикції.

Нагадаємо, в липні Господарський суд Києва задовольнив вимоги організації орендарів орендної фірми «Екста» у справі про передачу їй нежитлового приміщення в Києві за адресою вул. Шота Руставелі, 11. Спір за даний об'єкт нерухомості триває з 2008 року.