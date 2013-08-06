Надходження від приватизації в Україні не дотягують до 2% від плану

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками січня-липня ц.р. становили 617,3 млн грн (73,9% від плану).

Нагадаємо, всього в 2013 році планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн. Від оренди держмайна планується отримати 835 млн грн.

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Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становило 67,6% річного плану.