Мельник втік з-під домашнього арешту

Підозрюваний Петро Мельник, який перебував під домашнім арештом втік, позбавившись електронного браслету. Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України

“Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні .

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

Сьогодні зранку слідчим було подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

МВС звертається до громадян за допомогою в отриманні інформації щодо місць можливого перебування Мельника.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.

За словами його адвоката Руслана Місюни, 7 серпня на Мельника одягнули електронні браслети.