Втеча Мельника: Москаль заявляє, що МВС не закуповувало ніяких браслетів

«Це просто сміх! Немає ніяких браслетів! Це міф! Міліція заявляє, що браслет неушкоджений. Як він сповз із руки? Що це за браслет? Може, китайський, дитячий чи сувенірний? Міністерство внутрішніх справ не закуповувало ніяких браслетів. Цей браслет контрабандний, 100 відсотків", - цитує Москаля Радіо Свобода.

"Хтось передав, у «Борисполі» зустріли, одягли на Мельника, показали журналістам. Це сюжет для гумористичного шоу", – зауважив Москаль.

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На його думку, саме неякісний контрабандний пристрій і відсутність у міліції фахівціів, що вміють ним користуватися, стали причиною вдалої втечі Петра Мельника.

Однак варто зазначити, що в січні Наші гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ України за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Беніш Джі Пі еС Україна» на постачання обладнання для системи електронного контролю. Йшлося про придбання 856 електронних браслетів і такої ж кількості мобільних контрольних пристроїв.