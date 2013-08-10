У Дніпропетровській області дівчинку та її дідуся витягли з 18-метрової криниці

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 9 серпня о 17:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Сурсько-Литовське Дніпропетровського району по вулиці Польова, внаслідок необережності до криниці глибиною 18 метрів упала дівчинка, 2006 року народження. Її дідусь, 1952 року народження, спустився за допомогою тросу їй на допомогу. Він, отримавши травму, не зміг самостійно врятувати онуку і лише утримував її над водою.

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Крики про допомогу почули сусіди, які швидко прибігли, проте нічим зарадити не могли. Чоловік, 1986 року народження, який проїздив вулицею, помітив метушню. Він зупинився та за допомогою шести літніх сусідів, які тримали мотузку, спустився до криниці та підняв на поверхню обох постраждалих, врятувавши їм життя.

Рятувальників та медиків сусіди почали викликати, коли дитину та дідуся вже діставали з колодязю. Дівчинку, з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, кома 2-го ступеня», та її дідуся, з діагнозом «гематома голови, травма ключиці» госпіталізовано до лікарні.