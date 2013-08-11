У Луганську під завалами знайшли другу жертву вибуху (фото)

Кількість жертв після вибуху багатоповерхівки в Луганську зросла до двох осіб.

На тему: Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)

Про це "Вестям" розповіли у прес-службі прокуратури міста.

"Під завалами знайшли ще одного загиблого, його особа зараз встановлюється", - розповіли у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, кількість постраждалих від вибуху побутового газу на даний момент - 18 осіб. Встановлюється особа першого загиблого, це чоловік років 50.

Всього з будівлі вже евакуювали 60 людей. З постраждалих 12-річна дівчинка - у важкому стані. Відомо, що серед постраждалих - двоє дітей.

В результаті вибуху обрушилися бетонні плити на 5, 6 і 7 поверхах.

За фактом вибуху будинку відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 - порушення пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.