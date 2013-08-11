Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)
14:33, 11 серпня 2013Суспільство
2925 0
У Луганську під час вибуху в багатоповерховому житловому будинку одна людина загинула, шестеро – госпіталізовані.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, причиною вибуху став газ, додали в ДСНС.
На тему: У центрі Луганська у 12-поверховому будинку стався вибух
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Луганська у 12-поверховому житловому будинку стався вибух
За словами очевидців, вибух стався близько 12.30 на 4-му поверсі.
Раніше в Луганській ОДА повідомили, що загинула одна людина і 4 постраждали.
Фото : ua-slovo.net
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter