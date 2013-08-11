Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, причиною вибуху став газ, додали в ДСНС.

На тему: У центрі Луганська у 12-поверховому будинку стався вибух

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Луганська у 12-поверховому житловому будинку стався вибух

За словами очевидців, вибух стався близько 12.30 на 4-му поверсі.

Раніше в Луганській ОДА повідомили, що загинула одна людина і 4 постраждали.