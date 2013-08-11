Другою жертвою вибуху в луганському будинку стала 73-річна жінка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, як йдеться в повідомленні, при проведенні робіт з розбору завалів також виявлено тіло жінки 1940 року народження. (УНІАН: раніше в одній з квартир бійцями ДСНС було знайдено тіло загиблого чоловіка, 1945 р.н.).

Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні, 11 серпня, о 12.30 на 6-му поверсі 14-поверхового житлового будинку на вул. Шевченка, 4, в центрі Луганська.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 2 осіб. Постраждали 16 мешканців.

В результаті вибуху зруйновано перекриття в трьох квартирах на 6-му та 7-му поверхах, а також частково фасадна стіна будинку. Вибуховою хвилею вибиті віконні та балконні рами в 2-х під’їздах та в сусідніх будівлях.

З-під завалів врятовано 8 осіб, серед яких троє дітей. Евакуйовано 60 мешканців будинку.

Всього на місті події працюють 164 рятувальника та 43 одиниці техніки.