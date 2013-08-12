На Житомирщині весілля закінчилося госпіталізацією 17 людей

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування.

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Всього на святі було близько 200 осіб.

Станом на 7.00 понеділка госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває під контролем Управління ДСНС у Житомирській області.