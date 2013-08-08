У Черкасах отруїлося весілля

Як повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я, за інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області, постраждалі були госпіталізовані впродовж 5-6 серпня після святкування весілля в одному з ресторанів міста. Усього на цьому заході перебувало близько 80 осіб.

Хворим встановлено попередні діагнози: гострий сальмонельоз та гострий гастроентероколіт невстановленого генезу, харчова токсикоінфекція середньої важкості. Медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

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З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації Головним управлінням Держсанепідслужби у Черкаській області створено групу оперативного реагування.

Фахівцями СЕС проведено санітарне-епідеміологічне обстеження ресторану, для лабораторних досліджень відібрано зразки харчової продукції, з об'єктів довкілля взято гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. Проведено бактеріологічні обстеження працівників закладу та хворих. Встановлено порушення технологічних процесів приготування страв, санітарно-протиепідемічного режиму працівниками ресторану. Вжито адекватних до ситуації заходів реагування.

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На адресу адміністрації ресторану направлено припис щодо призупинення його функціонування. Посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.