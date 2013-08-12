Українці занепокоєні харчовими добавками у продуктах - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведене центром “СОЦИС” на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG і яке було презентоване сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Згідно з результатами дослідження, 55,5% опитаних чули про те, що таке харчові домішки, 35% - добре знають, що це таке, а 9,2% нічого не знають про це. В той же час, 55,4% респондентів знають лише про деякі харчові домішки, які містяться у продуктах харчування, які вони купують. 16,6% - знає про більшість харчових домішок в таких продуктах, 5,9% - знають про всі домішки, 21,1% - не знають про жодну. Дуже добре знає, що харчові домішки є шкідливими – 53,6% респондентів, 39,5% щось чули про це, 6,3% нічого не знають про це.

Дослідження також показало, що 98,3% опитаних вважають, що держава повинна більш жорстко захищати інтереси споживачів у питаннях безпеки продуктів харчування. Українці впевнені, що при наявності побоювань відносно безпеки харчових добавок, держава повинна заборонити їх використання. Такої думки дотримуються 93,9% опитаних. При цьому респонденти вважають, що навіть сумніву у безпеці харчової добавки при відсутності наукового доказу її шкоди, буде достатньо, аби відмовитись від її використання в їжу. Такої позиції дотримуються 80,5% опитаних. Лише для 2,4% громадян наявність наукового підтвердження загрози вживання харчової добавки в їжу є ключовим для прийняття рішення.

*** Дослідження проводилось 20-30 липня 2013 року. Всього було опитано 1600 респондентів старше 16 років у 8 містах України: Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові, Вінниці.