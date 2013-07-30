Молдова теж засумнівалася в українських солодощах

Про це повідомляє сайт молдовського телеканалу Publika з посиланням на Агентство продовольчої безпеки Молдови.

«Бензопірен - токсична речовина, але ми не шукаємо його в шоколаді, його там бути не може. Ми проведемо тестування, щоб переконатися, що він насправді містить. Якщо цю речовину буде виявлено, шоколад буде заборонений в Молдові. Харчові продукти, які не відповідають вимогам безпеки, повинні бути зняті з продажу», - заявив заступник голови НАПБ Григорій Порческу.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що продукцію найбільшого українського виробника заборонили в Росії.

За словами голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, експертиза продукції "Roshen" показала, що кондитерські вироби "не відповідають заявленим параметрам", а в молочному шоколаді було виявлено бензопірен - канцерогенну речовину.