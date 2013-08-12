Росія відмовилася закривати справу проти вцілілого українського рибалки

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону тримає постійний зв'язок з громадянином України Олександром Федоровичем, постраждалим в результаті інциденту з російськими прикордонниками в Азовському морі, та його адвокатом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Наразі ми б хотіли також поінформувати, що стан здоров'я нашого співвітчизника задовільний. Водночас він потребує додаткового медичного обстеження. Генконсульство України в Ростові-на-Дону опрацьовує можливість проведення такого обстеження в медичному закладі міста Єйськ», - повідомили у прес-службі.

В МЗС зазначили, що повернення громадянина України на батьківщину відкладається у зв'язку з тим, що наразі міністерство має інформацію від Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, що слідчий, який веде справу, відмовив у задоволенні клопотання адвоката припинити кримінальне провадження проти Федоровича та дозволити йому повернутись в Україну.

За інформацією українського Генконсульства, слідчий передав справу в Азово-Чорноморську міжрайонну природоохоронну прокуратуру міста Новоросійськ і протягом 7-10 днів має бути визначено: передавати справу до суду чи повернути її на дорозслідування.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС України, Посольства України в Росії та Генконсульства України в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу врятували.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів).

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас.

МЗС України наполягає на поверненні Федоровича в Україну.