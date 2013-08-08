Україна вимагає від Росії закрити справу проти вцілілого рибалки

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомив генеральний консул Генерального консульства України в м. Ростов-на-Дону Віталій Москаленко.

«Слідчі досі не передали справу до прокуратури, яка має закрити справу, або далі передає до суду, який вирішує, винний він чи не винний. Україна не розраховує, а наполягає на тому, щоб прокуратура справу закрила», - сказав Москаленко і додав, що слідчі ухиляються від відповіді, коли це буде зроблено.

Він наголосив, що українські представники вже давно виклали свої аргументи і відправили їх у представництво МЗС Росії у Краснодарському краї.

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Москаленко підкреслив, що український консул особисто зустрічався зі слідчим, і в даний час не зовсім зрозуміло, чому вони зволікають з передачею справи у прокуратуру.

Москаленко наголосив, що звинувачення у браконьєрстві на адресу українського рибалки абсолютно безпідставні.

«Слідчий каже, що Федорович залучається як свідок, але при цьому до нього вжито захід - підписка про невиїзд», - сказав він.

Генконсул підкреслив, що українська сторона «тисячу разів» зазначала, що Азовське море перебуває у спільному користуванні України й Росії згідно з двосторонньою угодою, тому говорити про браконьєрство не логічно. Окрім того, немає доказів того, що Федорович займався браконьєрством.

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«Сітки, які знайшли через три дні, міг поставити хто завгодно, довести це неможливо, крім того, на баркасі не було ані сіток, ані риби», - сказав він.

Також Москаленко наголосив, що ця справа перебуває на постійному контролі українських консулів, і заяви Федоровича про те, що його кинули напризволяще, не відповідають дійсності.

«Наші консули з ними чотири рази особисто зустрічались. Коли він потрапив у лікарню, там спочатку вимагали гроші за лікування, але саме консульство зробило так, щоб оплата лікування та операція були за рахунок російської сторони», - наголосив Москаленко.

При цьому він зауважив, що по-людськи розуміє Федоровича, адже він потрапив у дуже складну ситуацію і знаходиться у посттравматичному стані, але в нього є прямі контакти українських представників.

«Ми цією справою займаємось у першу чергу і робимо все можливе, що від нас залежить», - наголосив Москаленко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу – Федоровича - врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела у селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їхні односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН рибалка Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас.