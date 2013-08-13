Французькі ЗМІ: українець, який спровокував ДТП, страждає на паранойю

Міністерство закордонних справ України на даний момент перевіряє інформацію зарубіжних ЗМІ щодо психічного захворювання українця, підозрюваного у причетності до ДТП у Франції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Детальна інформація буде у другій половині дня», - повідомили у відомстві.

Водночас, французька газета Le Point з посиланням на AFP повідомляє, що український пасажир, який зізнався, що спровокував трагічну ДТП з автобусом на трасі A9 на півдні Франції 11 серпня, може бути неосудним, оскільки психіатр визнав його психічнохворим. За словами психіатра, який 12 серпня оглянув українця, що їхав до родичів в Іспанію, той страждає від марення параноїдального типу, заявив пресі прокурор Давид Шармац.

"Це означає, що за результатами першої психіатричної експертизи, пасажир (...) не нестиме відповідальності за свої дії", - сказав прокурор. Проте, за словами прокурора, нові експертизи, які будуть зроблені у рамках розслідування кримінальної справи, мають підтвердити або спростувати діагноз.

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Газета також наводить слова водія автобуса, який у понеділок після виходу з лікарні заявив, що пасажир попросив його зупинитися, щоб задовольнити насущну потребу. За словами прокурора, водій відмовився зупинити автобус, сказавши пасажирові, що наступна зупинка буде в Барселоні, і до неї кілька кілометрів. "Він (пасажир) схопив кермо і завдав удару справа, щоб його зупинити", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, громадянин України зізнався, що став винуватцем катастрофи автобуса на півдні Франції. За його словами, він навмисно смикнув кермо. Про це сказав прокурор міста Нарбона Давид Шармац.

"Тридцятирічний пасажир повідомив жандармам, які його допитують, що він хотів добитися від водія, щоб той зупинив автобус", - сказав прокурор.

Автокатастрофа сталася на півдні Франції, в районі міста Фіту, в ніч на 11 серпня. Під час падінні автобуса з високого насипу загинули двоє пасажирів. Госпіталізовано понад 30 осіб, троє перебувають у тяжкому стані. Усього в автобусі було троє водіїв і 41 пасажир.

Автобус фірми Eurolines виходив з Марселя до Мурсії, на південь Іспанії. Префект департаменту Од (Aude), в якому сталося ДТП, Луї Ле Фран повідомив пресу, що серед пасажирів були росіяни і українці, а також французи і іспанці.

Іспанський водій, який управляв автобусом у момент ДТП, заявив слідчим, що втратив управління з вини пасажира, який вимагав зробити зупинку і схопився за кермо.