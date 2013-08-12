ДТП у Франції: Українцю призначили психіатричну експертизу

Про це УНІАН повідомила заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.

За її словами, громадянин України перебуває у жандармерії. «Планується, що сьогодні буде проведено психіатричну експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення щодо подальших заходів стосовно українця», - сказала Ващенко.

Вона наголосила, що ця справа перебуває на контролі Консульства України у Марселі та МЗС України.

На тему: ДТП у Франції: прокурор не вірить водієві-іспанцю, що кермо смикнув українець

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, громадянин України зізнався, що став винуватцем катастрофи автобуса на півдні Франції. За його словами, він навмисно смикнув кермо. Про це сказав прокурор міста Нарбона Давид Шармац.

"Тридцятирічний пасажир повідомив жандармам, які його допитують, що він хотів добитися від водія, щоб той зупинив автобус", - сказав прокурор.

Причини вчинку українця на даний момент незрозумілі. Він затриманий французькою жандармерією.

Автокатастрофа сталася на півдні Франції в районі міста Фіту в ніч на 11 серпня. При падінні автобуса з високого насипу загинули двоє осіб. Госпіталізовано понад 30 осіб, троє перебувають у тяжкому стані. Всього в автобусі перебували 41 пасажир і троє водіїв.

У свою чергу RFI повідомляє, що 1.30 11 серпня автобус втратив керування на автостраді A9. Машина вилетіла за огородження й упала з висоти 5 м, повідомив французьким ЗМІ прокурор міста Нарбонна Шармац.

Автобус фірми Eurolines слідував з Марселя до Мурсії, на півдні Іспанії. В автобусі перебували 44 людини – пасажири і троє водіїв (француз, іспанець та українець), повідомляють місцеві ЗМІ. Префект департаменту Од (Aude), в якому сталося ДТП, Луї Ле Фран повідомив пресі, що серед пасажирів були росіяни й українці, а також французи та іспанці.

Іспанський водій, який перебував за кермом автобуса на момент ДТП, заявив слідчим, що втратив керування з вини пасажира, який вимагав зробити зупинку і схопився за кермо. Свідчення водія прокурор Шармац назвав журналістам «не дуже заслуговуючими на довіру». Водій був спершу взятий під варту жандармерією, але потім відпущений на свободу, оскільки перебував у стані шоку і не міг давати свідчення слідчим, повідомляє «Франс Прес».