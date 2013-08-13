Мельника оголосили в міждержавний розшук

На підставі рішення Печерського районного суду міста Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, його оголошено у міждержавний розшук.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні звязків з громадськістю МВС України, зазначивши, що відповідні відомості внесені до баз даних та направлені до країн СНД.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

Прокурор Сергій Овчаренко зазначив, що після цього рішення Печерського районного суду Мельника можуть оголосити у міждержавний розшук.