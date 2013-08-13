Нафтогаз у І півріччі збільшив чистий збиток більш ніж у два рази

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в першому півріччі 2013 року збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 2,25 разу - до 9,998 млрд грн із 4,451 млрд грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

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Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за перше півріччя 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року до 38,140 млрд грн з 62,866 млрд грн.

Валовий збиток компанії за січень-червень 2013 року становив 4,426 млрд грн, тоді як аналогічний період минулого року «Нафтогаз» закінчив з валовим прибутком в 1,614 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» у січні-березні 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 87% - до 7,75 млрд грн з 4,14 млрд грн.

У 2012 році компанія одержала чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, тоді як 2011 рік закінчила з чистим прибутком у розмірі 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.