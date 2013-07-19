Суд повернув Нафтогазові 2 млрд гривень

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, компанія «ГазУкраїна-Комерс» повинна виплатити «Нафтогазу» 1,455 млрд грн боргу за куплений за договором від 2012 року газ, а також 231,655 млн. грн пені, 247,016 млн. грн штрафу і 49,124 млн. грн як 3% річних.

Це рішення суд ухвалив 16 липня 2013 року.

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Раніше, в грудні 2012 року, «Нафтогаз» звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою про стягнення з компанії «ГазУкраїна-Трейдинг» (м. Сімферополь) 118,86 млн. грн, з яких 5,94 млн. грн, - заборгованість за поставлений природний газ, 35,416 млн. грн - пеня за прострочення виконання грошового зобов'язання і 70,42 млн. грн - штрафи.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.