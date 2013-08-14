Ще одна галузь української економіки може стати жертвою на російському ринку

Митний союз пропонує з вересня ц.р. ввести захисні заходи для ринку фарфору, пишуть "Ведомости" з посиланням на повідомлення, опубліковане на сайті СОТ.

Пропонується ввести новий митний збір на три роки: у перший рік він становитиме 1479 дол., у другий рік — 1035,3 дол. і в третій — 591,6 дол. за тонну. Зараз імпортери фарфору платять імпортне мито в 20% від митної вартості незалежно від ваги. Зазвичай захисний захід вводиться на додаток до діючого мита, відзначає джерело в апараті Євразійської економічної комісії (ЄЕК).

Питання про застосування спеціального захисного заходу щодо кухонного і столового посуду з фарфору розглядатиметься на засіданні колегії ЄЕК 27 серпня, повідомив «Ведомостям» представник департаменту захисту внутрішнього ринку ЄЕК. За його словами, рішення ще не прийнято, а процедури, пов'язані з розслідуванням, тривають. Можливих розмірів мита він не коментує.

Якщо нове мито буде введено, імпортерам фарфору доведеться платити більш ніж удвічі більше, ніж зараз. Нове мито, якщо буде введено, істотно вдарить по імпорту, і ціни на продукцію, поза сумнівом, зростуть.

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Російським виробникам зараз важко конкурувати з китайськими колегами через застарілі технології, високу собівартість виробництва, збутову політику і розповсюдження посуду зі скла і кераміки. Російські та білоруські виробники фарфору працюють в низькому ціновому сегменті, де основну конкуренцію їм складають китайські виробники, «Карловарський фарфор» із Чехії та Сумський фарфоровий завод із України.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в середині травня ц.р. ухвалила рішення про порушення і проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України посуду і приборів (столових або кухонних) з фарфору незалежно від країни походження і експорту.

Рішення було ухвалене за результатами розгляду заяви вітчизняних виробників фарфорової продукції ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», ПАТ «Сумський фарфоровий завод», ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод» та інформації Мінекономрозвитку.

З вересня 2012 року Євразійська економічна комісія проводить спеціальне захисне розслідування з приводу можливого демпінгу на ринку фарфорового посуду в країнах Митного союзу, зокрема щодо товарів з України. Ноту про початок розслідування посольство України одержало від російської сторони в листопаді 2012 року.

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