FT: За асоціацію з ЄС Україні доведеться заплатити торговою війною з Росією

Тісна кооперація з Європейським Союзом, а також політичний вибір ЄС як ближчого партнера може коштувати Україні серйозних торгових воїн із Російською Федерацією. Про це йдеться в редакційній статті британської газети Financial Times.

«Президент Росії Володимир Путін залишив Україну після дводенного візиту, під час якого він намагався переконати Київ вибрати Москву, а не ЄС, як близький економічний партнер. Проте не пройшло й дня, як українським лідерам виразно дали зрозуміти, що станеться, якщо вони проігнорують слова Путіна», - йдеться в газетній статті.

Як зазначається, Росія вже продемонструвала свою позицію – за допомогою заборони імпорту цілої низки товарів – від труб до кондитерських виробів, зокрема виробництва корпорації «Рошен». Товарооборот між Україною та Росією, підкреслює FT, у першому кварталі впав на 18%.

«В Україні слова Путіна й російської влади сприймають як геополітичний шантаж. Якщо Україні вдасться досягти мети й підписати в листопаді Угоду про Асоціацію з ЄС, їй доведеться заплатити за це економічно – великомасштабною торговою війною», - переконані в Financial Times.

Разом із тим, у виданні відзначають, що ринок ЄС хоч і значно ширший, але одночасно й істотно конкурентніший. Для України це може бути негативним чинником. «А втрата ще й частини ринку країн Митного союзу може й зовсім посилити процеси економічної рецесії в країні», - йдеться в статті.

«Поки Президенту Януковичу вдається балансувати між Заходом і Сходом, але робити це в умовах тиску опозиції й справи Юлії Тимошенко стає все важче. Час ухвалення рішення наближається. Який шлях обере Україна?» - резюмують у FT.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 липня Президент України Віктор Янукович у рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі провів низку двосторонніх зустрічей із главами держав, які прибули в Україну на урочистості. Зокрема, пройшли зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним, Молдови - Ніколае Тімофті та Сербії - Томіславом Ніколічем.

29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив російським ЗМІ, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії «Рошен».