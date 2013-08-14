У Миколаєві в чоловіка після "спілкування" з майором міліції розірвалася селезінка

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Миколаєва, затриманий - майор міліції.

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«Зараз працівник міліції затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання МГУ УМВС України в Миколаївській області. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в скоєнні злочинів - завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження і перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Окрім цього, вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - повідомив заступник прокурора м. Миколаєва Юрій Табула.

Міліціонеру інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК України.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Центрального району Миколаєва почала розслідування обставин одержання тілесних ушкоджень 39-річним місцевим жителем у Центральному райвідділі міліції.

За висновком лікарів, у чоловіка тупа травма живота і розрив селезінки.

3 серпня з Центрального районного відділення міліції Миколаєва до лікарні доставили чоловіка, затриманого за підозрою в крадіжці.

39-річного місцевого жителя затримали за спробу збути кілька мобільних телефонів і золотий ланцюжок, які були викрадені в одній з лікарень Миколаєва.

Як повідомляють правоохоронні органи, чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і незаконні операції з наркотиками та перебуває на відповідному обліку, як людина, яка впродовж тривалого часу вживає наркотики.