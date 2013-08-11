На Донеччині міліціонер скоїв смертельне ДТП і втік

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, ДТП сталося сьогодні, 11 серпня, о 01.00 ночі.

У результаті події один чоловік, 1988 року народження, загинув, інший з одержаними тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні.

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Винуватець аварії зник з місця події, але пізніше його місцезнаходження було встановлене.

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Розслідування проводить слідчий відділ прокуратури Донецької області. Зараз призначено низку експертиз, під час яких буде встановлено, чи перебував працівник міліції у стані алкогольного сп`яніння, а також інші обставини події.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області.