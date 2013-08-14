Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України знизився майже у 5 разів

Про це повідомила Державна служба статистики України на офіційному сайті.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками першого півріччя 2013 року становило 4,220 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 3,423 млрд дол., проти 7,226 млрд дол. дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і 3,427 млрд дол. профіциту зовнішньої торгівлі послугами в першому півріччі минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі 2013 року становив 125,8 млн. дол., що в 9,5 раза менше також дефіциту в першому кварталі 2012 року в 1,190 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.